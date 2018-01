Tanabi mantém liderança na Série B3 O Tanabi venceu em casa o Prudentino, por 2 a 0, e se manteve na liderança isolada do Campeonato Paulista da Série B3 - Sexta Divisão - após a realização da oitava rodada neste domingo. O líder do Grupo 1 soma 17 pontos, três a mais que o Santacruzense que venceu fora de casa o Ranchariense, por 1 a 0. No Grupo 2, a situação é semelhante. O Jacareí, que goleou o Pinhalense, por 4 a 1, soma 17 pontos, três a mais que o Itapetininga que vacilou em casa ao empatar sem gols com o lanterna Taboão da Serra. Confira os resultados: SEV 4 X 1 Assisense, Rancharia 0 X 1 Santacruzense, Itapetininga 0 X 0 Taboão da Serra, Jacareí 4 X 1 Pinhalense, São Vicente 2 X 2 Força Futebol, Tanabi 2 X 0 Prudentino. Classificação: Grupo 1 - 1) Tanabi 17 pontos; 2) Santacruzense 14; 3) SEV 11; 4) Prudentino 10; 5) Ranchariense 9; 6) Assisense 6. Grupo 2 - 1) Jacareí 17 pontos; 2) Itapetininga 14; 3) Força Futebol 12; 4) São Vicente 11; 5) Pinhalense 7; 6) Taboão da Serra 5.