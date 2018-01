Tanabi x Santacruzense é o destaque da B3 O equilíbrio entre os 12 clubes participantes do Campeonato Paulista da Série B3 - sexta divisão - têm proporcionado jogos imprevisíveis. Esta é a expectativa da sexta rodada, que será realizada neste domingo, com seis jogos. No Grupo 1, choque de líderes entre Tanabi e Santacruzense, ambos com 10 pontos. O outro líder, o Prudentino é favorito diante do Assisense. No Grupo 2, O líder Jacareí (11) enfrenta fora de casa o vice-líder Itapetininga (10). O Força Futebol (10) é fav orito diante do lanterna Taboão da Serra (3). Confira os jogos da sexta rodada: 10:30 - Tanabi x Santacruzense;11:00 - Força Futebol de Caieiras x Taboão da Serra; São Vicente x Ginásio Pinhalense; 15:00 - SEV x Ranchariense, Prudentino x Assisense e Itapetininga x Jacareí.