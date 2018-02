TAP presta homenagem a Eusébio A TAP, empresa de aviação de bandeira portuguesa, resolveu homenagear Eusébio, maior jogador da história do país. Para tanto, batizou um de suas aeronaves com o nome do astro do Benfica e da seleção nos anos 60. A notícia foi divulgada nesta quinta-feira, antevéspera da abertura da Eurocopa, que será disputada em Portugal.