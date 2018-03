Tapetão ameaça liderança do Marília O líder isolado do Campeonato Brasileiro da Série B, o Marília, de repente se vê numa situação inesperada. É acusado pela direção da Anapolina-GO de ter usado dois jogadores irregulares na abertura da competição, dia 26 de abril, quando venceu por 2 a 0. A direção do clube do interior paulista, porém, se pronunciou, oficialmente, nesta terça-feira garantindo que não há nenhuma irregularidade nas inscrições dos jogadores Jaílson e Romualdo. O recurso foi protocolado na sede do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) no Rio de Janeiro, na segunda-feira. O time goiano alega que os nomes dos dois jogadores não constam no BID (Boletim Informativo Diário) do dia 24 de abril, data limite para a inscrição. A marcação da data do julgamento acontecerá nos próximos dez dias. ?Estamos perfeitamente legais. Temos uma cópia do BID que será apresentado no momento apropriado", garantiu o diretor de Futebol do Marília, Joaquim Delatorre. O diretor da American Sports, Luis Duarte, acha que tudo não passa de uma brincadeira da Anapolina. ?Trabalhamos dentro do regime profissional e não correríamos nenhum risco." O técnico Paulo Comelli evita comentar o assunto. Ele se concentra na armação do time para o jogo contra o Gama-DF, sábado, às 19 horas, quando o time defenderá a liderança e buscará a terceira vitória consecutiva na competição.