Tapetão funciona também na Grécia O tapetão não é uma instituição tipicamente brasileira. Na Grécia, a virada de mesa também pode influir no número de participantes da próxima temporada da Primeira Divisão do campeonato de futebol. A legislação atual prevê redução de 16 para 14 times no grupo de elite, mas os representantes dos clubes agora querem que nada se modifique. O torneio de 2000-2001 terminou no fim de semana e, segundo o regulamento, Atinaikos e Kalamata caíram para a Série B, por terem ficado com os dois últimos lugares. Ambos serão substituídos pelo campeão e pelo vice-campeão da Segunda Divisão. Até aí não há nada de anormal. Mas, como havia proposta de diminuir o número de competidores, estava prevista repescagem entre OFI Creta x PAS Ioannina e Panahaiki x Paniliakos, que ficaram acima dos rebaixados. Os perdedores desses confrontos também seriam atingidos pelo descenso. Com isso, a Primeira Divisão estaria mais competitiva, segundo estudos feitos pela Federação Grega de Futebol. A Liga Profissional, que representa os clubes, resolveu mudar as regras do jogo poucos dias antes do encerramento do campeonato. O "Clube dos 13" da Grécia propôs que fosse mantido o sistema anterior, apenas com dois rebaixados e dois promovidos. O caso foi parar no Ministério dos Esportes, que dará a palavra final, se altera ou não o regulamento do campeonato.