Tapia estréia na nova casa do Santos O Santos reencontra neste sábado sua torcida em São Paulo. Às 18 horas, o time alvinegro encara o Guarani, no Pacaembu, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Desde 21 de fevereiro, quando bateu o Marília por 3 a 1 no Palestra Itália, pelo Campeonato Paulista, o Santos não manda um jogo em São Paulo - o que era comum nos anos 60 e 70. ?A casa do Santos ainda é a Vila Belmiro. Mas acho interessante mandarmos alguns jogos aqui em São Paulo ou no interior?, diz o técnico Vanderlei Luxemburgo, autor da idéia de fazer o time subir a serra. ?Os santistas daqui de São Paulo nem sempre têm oportunidade de descer (a serra) para ver o time.? Além do reencontro da equipe com os torcedores paulistanos, o jogo deste sábado marca a estréia do chileno Nelson Tapia. Apesar da experiência - tem 37 anos e uma Copa do Mundo no currículo (a de 98) - o goleiro diz que ainda se sente ?um menino?. Ele não esconde a ansiedade. ?Na vida, temos emoções novas a cada dia. É uma grande responsabilidade jogar por um dos maiores clubes do Brasil. Espero corresponder às expectativas.? Bem humorado, Tapia diz que já se sente adaptado aos novos companheiros, que conheceu há menos de duas semanas. Nem mesmo a barreira do idioma atrapalhou a adaptação. ?A linguagem do futebol é universal?, diz, em ?portunhol?. ?Já do português, até agora, só aprendi palavras feias (risos).? Dos outros recém-contratados, só o meia Marcinho, ex-CRB, pode jogar neste sábado. Ele ficará no banco de reservas. Já o lateral-direito Flávio e o volante Bóvio, que estavam no futebol russo, não tiveram suas documentações regularizadas a tempo. ?E também ainda não estão na forma ideal?, diz Luxemburgo. Além de Tapia, outra novidade no Santos é a escalação de Elano como meia avançado, em substituição a Diego, suspenso. Preto Casagrande jogará ao lado de Claiton e Ricardinho. ?Eu já queria testar essa formação com o Elano mais adiantado porque o Diego está indo para a Copa América (apresenta-se segunda-feira à seleção)?, conta Luxemburgo, que cobre de elogios o seu curinga. ?Hoje, versatilidade é sinônimo de qualidade.? Já Preto Casagrande quer mostrar que pode ser efetivado como titular. ?Cheguei a pensar em sair do Santos por falta de oportunidades. Mas fiquei e agora, com o Luxemburgo, acho que vou poder mostrar meu futebol?, diz o volante, deixando no ar uma certa mágoa com Leão, antecessor de Luxa. Nesta sexta-feira, o time treinou no Pacaembu, para reconhecer o gramado. Os jogadores não gostaram do que viram. ?A grama está um pouco irregular?, disse Paulo César.