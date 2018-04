Tápia ganha uma nova chance no Santos Com a contusão no joelho do goleiro Mauro, o chileno Tápia está tendo sua segunda para mostrar que sua contratação foi um acerto do técnico Vanderlei Luxemburgo. Ele chegou para ser titular absoluto da posição, mas a seqüência de gols que sofreu (1,5 em média por jogo) provocou a desconfiança do torcedor e sua ida para o banco quando o treinador se convenceu que não dava mais. Luxemburgo, porém, estava tranqüilo em relação a escalar Tápia, deixando Júlio Sérgio no banco de reservas. "Tápia é um jogador de 37 anos, experiente e, se não tiver segurança, eu é que não posso ter", comentou o técnico. Ele entende que, "se existe uma falta de sintonia entre ele e a torcida pelos diversos gols que tomou, ele é que terá de superar isso dentro de campo". Mauro deverá passar por novos testes nesta quarta-feira, mas só deverá retornar à equipe no jogo de sábado, contra o Guarani, em Campinas. "A volta só depende da recuperação do Mauro", disse Luxemburgo. Desde que Mauro assumiu a condição de titular a média de gols sofridos por jogo caiu para um.