Tápia sai e defesa santista se acerta O técnico Vanderlei Luxemburgo está satisfeito. Time em primeiro lugar no campeonato, com o melhor ataque da competição, ele enfim está começando a resolver o maior problema da equipe: a sua defesa. Coincidentemente, as coisas melhoraram depois que ele se convenceu de que o goleiro Tápia, indicação sua, não vinha bem. E aproveitou a convocação do atleta para a seleção chilena para colocar o reserva Mauro, ex-Mogi Mirim, em seu lugar. Os números estão com os torcedores que sempre exigiram a saída de Tápia, que não passou confiança desde sua chegada. Quando o chileno foi sacado da equipe, tinha jogado 17 vezes com a camisa do Santos e havia sofrido 27 gols. A perda da camisa de titular ocorreu logo depois de o time estar goleando o Cruzeiro por 4 a 1 e ter cedido o empate por quatro gols. Luxemburgo não admite que sua decisão tenha sido baseada no descontentamento dos torcedores com o goleiro nem das críticas que Tápia recebia da imprensa. "Foi uma decisão de dentro para fora e não de fora para dentro", disse o treinador, informando que entendeu a necessidade de mudança depois do empate com o Cruzeiro. Mas Luxemburgo não perde uma oportunidade de elogiar Tápia, contratado por sua indicação. Depois de um jogo, os jornalistas perguntaram sobre o desempenho de Mauro e sua resposta foi em cima da experiência que Tápia passa ao grupo. Mauro nunca foi a primeira opção de Luxemburgo. Logo que o treinador assumiu o comando do time, pediu a contratação de Helton, que está no futebol português. Não conseguiu e indicou Tápia, que chegou como titular. Mesmo com Mauro reassumindo a condição de primeiro goleiro, os santistas tentaram acertar com Fábio, do Vasco, e o negócio só não deu certo ainda porque o jogador não conseguiu a liminar que o liberaria de jogar pelo time carioca. Se os números estavam contra Tápia, agora estão muito favoráveis a Mauro. Nas seis últimas partidas, que disputou como titular, sofreu apenas três gols, ajudando a defesa a melhorar seu desempenho e a deixar a condição de ser uma das piores do campeonato. Tápia já não gostava de falar com os jornalistas quando era titular e agora evita ao máximo dar entrevistas. Continua trabalhando com o grupo e disputa uma nova oportunidade, o mesmo ocorrendo com Júlio Sérgio, que perdeu a condição de titular num jogo contra o Cienciano no ano passado e luta para readquirir a confiança. Essa disputa irá durar até o fim do campeonato, já que não há mais como inscrever jogadores, mas no ano que vem a dúvida será: quem será mantido na equipe?