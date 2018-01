Taquaritinga defende liderança na A2 A primeira rodada do returno do Campeonato Paulista da Série A-2 será iniciada nesta quarta-feira com sete jogos. O destaque será a partida pelo Grupo 1 entre o líder Taquaritinga e o lanterna Comercial, que será realizada, às 20h30, no Estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto. Dirigido por Carlos Rabello, o CAT tem mostrado um futebol envolvente. Tanto que soma 18 pontos. O Comercial (4), bem montado por Wantuil Rodrigues, demorou para se acertar e até agora só venceu um jogo. Até a estrela do time, o veterano Palhinha, ainda está devendo futebol. Ainda pelo Grupo 1, o Mirassol (5) receberá o vice-líder Oeste (16), com um time bastante mudado; o lanterna Bandeirante (4), com esperanças renovadas, enfrentará a Francana (13), em Franca. O regular Olímpia (8) jogará, em casa, com o Rio Preto (11). O único jogo da tarde será entre Flamengo (9) e Nacional (9), em Guarulhos, pelo Grupo 2, a partir das 15 horas. Também entrarão em campo, Matonense (9) e Bragantino (11), em Matão, e São José (8) contra o lanterna Sãocarlense (3), no Vale do Paraíba. O São José corre o risco de perder três pontos conquistados contra o Bragantino, quando venceu por 2 a 1, mas utilizou de forma irregular o meio-campo Edilson. Ele estava suspenso por dois jogos. Atlético Sorocaba (13) e São Bento (11) farão o dérbi sorocabano na quinta-feira, às 20h30, com transmissão da ESPN-Brasil. Os dois primeiros colocados de cada grupo disputarão as semifinais, enquanto o lanterna de cada grupo vai ser rebaixado para a Sér ie A3 no próximo ano. Confira os jogos da rodada: Comercial X Taquaritinga, Mirassol X Oeste, Francana X Bandeirante, Olímpia X Rio Preto, Flamengo X Nacional, Matonense X Bragantino, São José X Sãocarlense e Atlético Sorocaba X São Bento. Classificação - Grupo 1 - 1) Taquaritinga 18 pontos; 2) Oeste 16; 3) Francana 13; 4) Rio Preto 11; 5) Olímpia 8; 6) Mirassol 7) Comercial e Bandeirante 4. Grupo 2 - 1) Atlético Sorocaba 13 pontos; 2) São Bento e Bragantino 11; 4) Nacional, Matonense e Flamengo; 7) São José 8; 8) Sãocarlense 3.