Taquaritinga e Araçatuba empatam por 2 a 2 Com um gol aos 47 minutos do segundo tempo, o Araçatuba conseguiu empatar com o Taquaritinga, por 2 a 2, neste sábado à noite, em Taquaritinga. O resultado deixou o time da casa com 12 pontos, contra nove pontos do visitante no Grupo 1 do Campeonato Paulista da Série A2. Quem saiu na frente foi o Araçatuba, com Carlinhos Jundiaí, no primeiro tempo. O Taquaritinga virou com Juliano, de cabeça, e Alexandre Bortolato, cobrando pênalti. No final saiu o empate com Luís Fernando.