Taquaritinga e Araçatuba vencem na A-2 O Botafogo foi a decepção da noite desta sexta-feira na seqüência do Campeonato Paulista da Série A-2. Mesmo jogando no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP) o time do técnico José Mário Crispim foi derrotado por 2 a 1 pelo Taquaritinga. Com o resultado, os visitantes se isolaram na liderança do Grupo 1, com sete pontos, enquanto o Botafogo, que brigava, pela ponta, caiu para o sexto lugar, com três pontos. Também pelo Grupo 1, o Araçatuba passou pelo Olímpia com um magro 1 a 0, em casa, mas pulou para a terceira posição, com cinco pontos. O Olímpia, por sua vez, segue na lanterna, ainda sem pontuar. No sábado de Carnaval, outros seis jogos complementam a terceira rodada do Campeonato Paulista da Série A-2: Sertãozinho x Rio Preto, Mirassol x Comercial, Francana x Bandeirante, Nacional x Juventus, Flamengo x Taubaté e Guaratinguetá x Bragantino.