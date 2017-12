Taquaritinga e Inter vencem na Série A2 Taquaritinga e Internacional largaram na frente no quadrangular final do Campeonato Paulista da Série A2, que começou neste sábado à noite. Os dois times aproveitaram bem o fator campo para vencer. O Taquaritinga derrotou o Flamengo, de Guarulhos, por 2 a 1, com dois gols do zagueiro Rodrigão no primeiro tempo, enquanto Odair diminuiu na etapa final. A Internacional venceu o Taubaté, por 1 a 0, com gol de Brener aos 36 minutos da etapa final. A segunda rodada será disputada quarta-feira, com Flamengo x Internacional, às 15 horas, em Guarulhos, e Taubaté x Taquaritinga, às 20h45, no Vale do Paraíba. Nesta fase os times vão se enfrentam em dois turnos. O time que somar mais pontos será o campeão e garantirá o acesso para a Série A1 em 2005.