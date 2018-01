Taquaritinga é o líder da Série A2 O Taquaritinga conseguiu uma vitória apertada, mas bastante justa sobre a Francana, por 1 a 0, neste domingo à tarde, mantendo a liderança isolada do Grupo 1 do Campeonato Paulista da Série A2, com 18 pontos. O Oeste de Itápolis é o segundo colocado, com 16 pontos, após vencer, em casa, o Bandeirante, por 2 a 1. O detalhe curioso é que estes dois times subiram da Série A3 na temporada passada. O regulamento é semelhante ao da Série A3. Os dois primeiros colocados de cada grupo passam à semifinais e lutam pelo título. O último colocado de cada grupo será, automaticamente, rebaixado em 2004. Encerrado o primeiro turno, ainda pelo mesmo grupo, o Comercial continua seu martírio de derrotas. Desta vez perdeu, fora de casa, para o Olímpia, por 4 a 3. No sábado à noite, o Rio Preto venceu o Mirassol, por 3 a 1. No Grupo 2, o equilíbrio é muito forte. Mesmo assim, os times de Sorocaba são os primeiros colocados. O Atlético lidera com 13 pontos após a vitória, de 2 a 1, em casa, sobre o São José. Na segunda posição estão São Bento e Bragantino, com 11 pontos. O time de Sorocaba empatou, sábado, sem gols com a Matonense, enquanto o Bragantino venceu o nacional, por 4 a 3, em Bragança Paulista. O Flamengo aproveitou a chance de enfrentar o lanterna Sãocarlense, vencendo por 3 a 0, em São Carlos, e atingindo os nove pontos, igualando-se a Matonense e Nacional. Confira os resultados da sétima rodada: São Bento 0 x 0 Matonense, Rio Preto 3 x 1 Mirassol, Taquaritinga 1 x 0 Francana, Olímpia 4 x 3 Comercial, Oeste 2 x 1 Bandeirante, Sãocarlense 0 x 3 Flamengo, Atlético Sorocaba 2 x 1 São José e Bragantino 4 x 3 Nacional. Classificação - Grupo 1 - 1) Taquaritinga 18 pontos; 2) Oeste 16; 3) Francana 13; 4) Rio Preto 11; 5) Olímpia 8; 6) Mirassol 7) Comercial e Bandeirante 4. Grupo 2 - 1) Atlético Sorocaba 13 pontos; 2) São Bento e Bragantino 11; 4) Nacional, Matonense e Flamengo; 7) São José 8; 8) Sãocarlense 3.