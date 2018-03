Taquaritinga e Oeste decidem a A3 O título do Campeonato Paulista da Série A3 começa a ser decidido, neste domingo, em Taquaritinga, entre o time da casa e o Oeste de Itápolis. A decisão começa às 10 horas com transmissão ao vivo, pela Rede Vida. O campeão sairá de dois jogos. Em caso de empate em pontos e saldo de gols o título será definido pelo polêmico critério de cartões. Os dois clubes já garantiram o acesso à Série A2 na próxima temporada. O título, mesmo simbólico, acirrou a rivalidade regional, uma vez que as duas cidades envolvidas são separadas por apenas 40 quilômetros. No Taquaritinga, a única mudança é a volta do lateral-direito Celinho, que cumpriu suspensão no jogo passado. Ele entra no lugar de Claudinho, que fica como opção no banco. Durante a semana, os jogadores e a comissão técnica do CAT fizeram um apelo à torcida para que ela lote o Taquarão e seja o 12º jogador. A expectativa é para que perto de 10 mil pessoas compareçam ao estádio. No Oeste, o técnico Túlio Tangione não terá problemas para montar o time. Durante a semana, Edson e Kléber Goiano eram dúvidas, mas se recuperaram e estão confirmados.