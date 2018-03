Taquaritinga humilha o Paraguaçuense A oitava rodada da Copa Estado de São Paulo teve três jogos neste sábado à tarde. O principal destaque foi a maior goleada da competição do Taquaritinga sobre o Paraguaçuense por 8 a 1, no duelo de lanternas. Esta foi a primeira vitória do Taquaritinga, ainda lanterna do Grupo 4, agora com 4 pontos. O time de Paraguaçu Paulista é lanterna do Grupo 3, com 3 pontos. O curioso é que o time visitante ainda saiu na frente, mas depois tomou a virada. O Juventus confirmou seu favoritismo ao vencer o XV de Piracicaba, por 3 a 1, na Rua Javari. O time da capital é terceiro colocado do Grupo 1, com 14 pontos. O XV continua com 7 pontos, na penúltima posição do Grupo 1. Ainda na capital, o Nacional perdeu para o XV de Jaú, por 1 a 0. Apesar da vitória o time quinzista só soma 5 pontos na lanterna do Grupo 2. O Nacional, com quatro pontos, divide a última posição do Grupo 1, com o São Caetano-B. A última rodada ainda prevê Sertãozinho X Mirassol, às 20 horas, e domingo mais seis jogos.