Taquaritinga larga na frente na A3 O Taquaritinga surpreendeu o XV de Piracicaba, vencendo por 1 a 0, em pleno estádio Barão da Serra Negra, neste sábado, na abertura das semifinais do Campeonato Paulista da Série A3. No segundo jogo, o CAT, como é chamado por sua torcida, pode chegar à final com um simples empate. Para reverter a situação, o time piracicabano terá de vencer por dois gols de diferença. Se vencer por apenas um gol, então a decisão irá acontecer pelo polêmico critério de cartões. Após este primeiro jogo, o XV leva vantagem: recebeu dois amarelos, contra dois amarelos e um vermelho do adversário. A outra semifinal é disputada por Osasco e Oeste. Os dois finalistas já garantirão o acesso para a Série A2, equivalente à segunda divisão, na próxima temporada. A vitória foi justa. O CAT saiu na frente logo aos 10 minutos, quando Douglas aproveitou, de cabeça, o cruzamento de Celinho. O gol tirou a tranqüilidade do time da casa, que não criou chances para reverter a situação.