Taquaritinga lidera a Série A-3 O Taquaritinga venceu o Oeste, em Itápolis, por 2 a 1, e assumiu a liderança isolada do Campeonato Paulista da Série A-3, com 23 pontos ganhos. Mas a briga pelo título é muito grande, tanto que três clubes dividem a vice-liderança, com 22 pontos: Palmeiras B, Sertãozinho e Oeste. O Taquaritinga assumiu a liderança beneficiado pela derrota do Sertãozinho para o Jaboticabal, por 3 a 2. O Palmeiras B subiu bastante na tabela com a vitória sobre o Independente, em Limeira, por 3 a 2. A decepção da rodada foi o Taubaté que, mesmo jogando em casa, perdeu para o Barretos (19) por 2 a 0. O XV de Piracicaba venceu, de virada, a Internacional de Bebedouro por 3 a 2, chegando aos 17 pontos. Em Mogi, o lanterna União empatou em 1 a 1 com o Osasco (12). Sábado, em Jaú, o XV empatou com o Garça em 2 a 2. Pela manhã, o Noroeste venceu a Ferroviária, por 3 a 2, em Bauru. Resultados da rodada: Independente 2 x 3 Palmeiras B, Jaboticabal 3 x 2 Sertãozinho, Noroeste 3 x 2 Ferroviária, Oeste 1 x 2 Taquaritinga, Taubaté 0 x 2 Barretos, União Mogi 1 x 1 Osasco, XV de Jaú 2 x 2 Garça e XV de Piracicaba 3 x 2 Internacional. Classificação - 1) Taquaritinga 23; 2) Palmeiras B, Oeste e Sertãozinho 22; 5) Taubaté e Noroeste 21; 7) Barretos 19; 8) Inter de Bebedouro 18; 9) XV de Piracicaba 17; 10) XV de Jaú 16; 1) Ferroviária 15; 12) Independente e Osasco 12; 14) Garça 11; 15) Jaboticabal 10; 16) União Mogi 3.