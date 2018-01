Taquaritinga lidera Paulista A-2 O Taquaritinga consolidou sua liderança isolada no Grupo 1 do Campeonato Paulista da Série A-2 ao vencer o Sertãozinho por 3 a 2, de virada, na casa do adversário, neste domingo cedo. Com o resultado, o Taquaritinga chegou aos 13 pontos, enquanto o Sertãozinho ficou na 5.ª colocação, com oito pontos. Ainda pelo Grupo 1, a Francana venceu o Botafogo em casa por 1 a 0 e está na nona colocação, com seus primeiros três pontos, enquanto o time de Ribeirão Preto ficou na oitava colocação, com quatro pontos. O Mirassol empatou em casa com o Bandeirante em 2 a 2, passando à quarta posição com oito pontos. E o time de Birigüi ficou na segunda colocação, com nove pontos. À tarde, em Ribeirão Preto, o Comercial venceu o Olímpia por 1 a 0 na partida que marcou a estréia de dois técnicos - Edson Vieira no Comercial e Polozi no Olímpia - e agora o time de Ribeirão Preto é sétimo colocado, com seis pontos. O Olímpia, por sua vez, continua amargando a lanterna, sem um ponto sequer. No sábado, o Araçatuba não saiu do 0 a 0 com o Rio Preto e ficou na terceira posição, com nove pontos. O Rio Preto, com oito pontos, continua na sexta posição. Pelo Grupo 2, o Oeste derrotou a Matonense por 3 a 0 na casa do adversário e ficou na oitava posição, com três pontos. O time de Matão, por sua vez, continua sem pontuar e na última posição, mas pelo menos desta vez conseguiu entrar em campo e evitar o WO. Na semana passada, perdeu sem jogar para o São Bento. Na sexta-feira, pela abertura da rodada, o Noroeste também empatou sem gols com o Juventus e ficou na quinta posição, com sete pontos, enquanto o time paulistano ficou na segunda colocação, com 11 pontos. No sábado, o Nacional venceu, em São Paulo, o Flamengo de Gurulhos por 1 a 0 e ficou na quarta posição, com oito pontos. Já o rubro-negro da Grande São Paulo ficou na nona colocação, com três pontos. Em Sorocaba, o São Bento confirmou a liderança isolada e a campanha com 100% de aproveitamento (15 pontos) ao vencer, por 3 a 1, o Bragantino, que é o sexto colocado, com sete pontos. No clássico do Vale do Paraíba, à noite, houve empate de 1 a 1 entre Guaratinguetá, em quinto lugar com sete pontos, e Taubaté, com 10 pontos, em terceiro lugar.