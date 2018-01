Taquaritinga lidera Paulista da A2 O Taquaritinga goleou o Bandeirante, por 4 a 0, neste domingo em casa, assumindo a liderança do Grupo 1 do Campeonato Paulista da Série A2, com 12 pontos ganhos. Ele foi favorecido pela derrota do Oeste para a Francana, por 2 a 0, sábado à noite em Itápolis, que dividem a vice-liderança, com 10 pontos. Ainda pelo mesmo grupo, a grande surpresa foi a vitória do Rio Preto sobre o Comercial, por 1 a 0, no estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto. Em Olímpia, muitos gols no empate entre Olímpia e Mirassol, por 3 a 3, após uma reação do time da casa que chegou a estar perdendo por 3 a 1. O Atlético Sorocaba manteve a liderança do Grupo 2, com oito pontos, mesmo empatando em casa com a Matonense, em 1 a 1. O time de Matão é o "rei dos empates": empatou seus cinco jogos. O vice-líder, com sete pontos, é o São Bento que empatou com o São José, em 1 a 1, no Vale do Paraíba, contando com a sorte porque marcou seu gol aos 46 minutos do segundo tempo, com Neném. O Bragantino também é vice-líder após a difícil vitória sobre o Flamengo, por 1 a 0. O Sãocarlense, em casa, venceu a primeira: fez 1 a 0 no Nacional. Mesmo assim, o time de São Carlos é lanterna do grupo, com apenas três pontos. Confira os resultados da rodada: Taquaritinga 4 x 0 Bandeirante; Olímpia 3 x 3 Mirassol; Comercial 0 x 1 Rio Preto; Atlético Sorocaba 1 x 1 Matonense; Bragantino 1 x 0 Flamengo; São José 1 x 1 São Bento, Sãocarlense 1 x 0 Nacional e Oeste 0 X 2 Francana. Classificação - Grupo 1 - 1) Taquaritinga 12 pontos; 2) Oeste e Francana 10; 4) Rio Preto 8; 5) Mirassol e Olímpia 5; 7) Comercial 4; 8) Bandeirante 1. Grupo 2 - 1) Atlético Sorocaba 8 pontos; 2) São Bento e Bragantino 7; 4) Nacional 6; 5) Flamengo, São J osé e Matonense 5; 8) Sãocarlense 3.