Taquaritinga mantém liderança da A2 O Taquaritinga venceu o Mirassol, por 2 a 0, nesta quinta-feira à noite, mantendo a liderança do Campeonato Paulista da Série A2. O jogo, válido pelo Grupo 1, terminou mais cedo, aos 20 minutos do segundo tempo quando o time da casa ficou com apenas seis jogadores em campo, após a simulação de duas contusões, e deixou o campo. Melhor para o CAT que chegou aos 15 pontos ganhos. A Francana manteve a vice-liderança, ao vencer o Olímpia, por 2 a 0. Também na segunda posição, com 12 pontos, está o Oeste que goleou o Comercial, por 3 a 0, no Estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto. Este jogo também foi tumultuado, com invasão de campo de alguns torcedores no segundo tempo. O Bandeirante, na estréia do técnico Varlei de Carvalho, conseguiu sua primeira vitória, ao superar o Rio Preto, por 4 a 0. No Grupo 2, a liderança continuou com os dois times de Sorocaba. O Atlético chegou aos 10 pontos após empatar com o Flamengo, por 2 a 2, em Guarulhos. E aproveitou a derrota do São Bento, por 2 a 1, para o Nacional, na capital. Os times sorocabanos estão com 10 pontos dividindo a primeira posição. O Nacional é vice-líder, com nove pontos. A Matonense, agora com oito pontos, conseguiu sua primeira vitória diante do Sãocarlense, por 2 a 1, em Matão. O time de São Carlos é o lanterna com apenas três pontos. Em São José dos Campos, na estréia do técnico Walmir Louruz, o São José venceu o Bragantino por 2 a 1.Os dois times têm oito pontos. Confira os resultados da sexta rodada: Flamengo 2 x 2 Atlético Sorocaba, Nacional 2 x 1 São Bento, Matonense 2 x 1 Sãocarlense, São José 2 x 1 Bragantino, Mirassol 0 x 2 Taquaritinga, Francana 2 x 0 Olímpia, Comercial 0 x 3 Oeste e Bandeirante 4 x 0 Rio Preto. Classificação: Grupo 1 - 1) Taquaritinga 15 pontos; 2) Oeste e Francana 13; 4) Rio Preto 8; 5) Mirassol e Olímpia 5; 7) Comercial e Bandeirante 4. Grupo 2 - 1) São Bento e Atlético Sorocaba 10 pontos; 3) Nacional 9; 4) Bragantino, Matonense e São José 8 ; 7) Flamengo 6; 8) Sãocarlense 3.