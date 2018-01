Taquaritinga mantém liderança na A2 O Taquaritinga continua na liderança do Campeonato Paulista da Série A2. Desta vez a vítima foi o Comercial, que perdeu por 2 a 1, em pleno estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto. O CAT, agora, tem 21 pontos dentro do grupo 1. O Atlético Sorocaba, mesmo sem jogar, lidera o equilibrado Grupo 2, com 13 pontos. Esta é a primeira rodada do returno. Os dois primeiros colocados de cada grupo disputarão as semifinais, enquanto o lanterna de cada grupo vai ser rebaixado para a Série A3 no próximo ano. Em casa, o Mirassol não perdeu, mas não foi além do empate com o Oeste, por 2 a 2. Mesmo remodelado, o Bandeirante foi goleado pela Francana, por 4 a 1, em Franca. O Olímpia, em casa, superou o Rio Preto, por 3 a 1. Pelo Grupo 2, à tarde, em Guarulhos, Flamengo e Nacional empataram por 1 a 1. A Matonense venceu o Bragantino, por 2 a 0, enquanto o Sãocarlense continua na sua rotina de derrotas, perdendo para o São José, por 2 a 1, no Vale do Paraíba. Atlético Sorocaba (13) e São Bento (11) farão o dérbi sorocabano neste quinta-feira, às 20h30, com transmissão da ESPN-Brasil. Confira os resultados da rodada: Comercial 1 X 2 Taquaritinga, Mirassol 2 X 2 Oeste, Francana 4 X 1 Bandeirante, Olímpia 3 X 1 Rio Preto, Flamengo 1 X 1 Nacional, Matonense 2 X 0 Bragantino, São José 2 X 1 Sãocarlense. Classificação - Grupo 1 - 1) Taquaritinga 21 pontos; 2) Oeste 17; 3) Francana 16; 4) Rio Preto e Olímpia 11; 6) Mirassol 6; 7) Comercial e Bandeirante 4. Grupo 2 - 1) Atlético Sorocaba 13 pontos; 2) Matonense 12; 3) São Bento, Bragantino e São José 11; 6 ) Flamengo e Nacional 10; 8) Sãocarlense 3.