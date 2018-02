Taquaritinga quer antecipar vaga A penúltima rodada de classificação do Campeonato Paulista da Série A2 será iniciada nesta quarta-feira com sete jogos. Destaque para o jogo entre Taquaritinga e Mirassol, às 20h30, no Estádio Adail Nunes da Silva, em Taquaritinga, no confronto de opostos. O time da casa, conhecido como CAT, ocupa a segunda colocação do Grupo 1, com 25 pontos, e se vencer garante sua vaga nas semifinais. O Mirassol está no penúltimo lugar, nove pontos. Ainda pelo Grupo 1, o Olímpia (18 pontos), apenas cumprindo tabela em casa, pegará a Francana (20). O líder e já classificado Oeste (29) enfrentará o Comercial (10), que foge do rebaixamento, em Itápolis. Enquanto isso, o Rio Preto (15) receberá o lanter na Bandeirante (9), outro que está ameaçado pelo descenso. No Grupo 2 , o líder Atlético Sorocaba (22) enfrentará o Flamengo (19), em Sorocaba. Rebaixado para a Série A-3, o Sãocarlense (3), lanterna e já rebaixado, entrará em campo, em São Carlos, contra a Matonense (21) apenas para cumprir tabela. Depois de perder uma disputa no Tribunal de Justiça, segunda-feira, para o São José (11), o Bragantino (17) volta a jogar contra o time do Vale do Paraíba, em Bragança Paulista. O São José estava sendo acusado de usar um jogador irregular no primeiro turno, mas acab ou absolvido. A decisão foi tomada na segunda-feira, quando o Mirassol perdeu um ponto do empate com Oeste, que já estava classificado. O time de Itápolis ganhou mais dois pontos, ampliando sua vantagem sobre os concorrentes. A rodada será completada quinta-feira, às 20h30, com São Bento e São José. Este jogo foi transferido porque na quarta-feira, também em Sorocaba, se enfrentam Atlético e Flamengo. A Série A2 é disputada 16 clubes divididos em dois grupos de oito. Os dois primeiros de cada grupo se classificam às semifinais, enquanto o último de cada será rebaixado. O Oeste já está classificado no Grupo 1. O Sãocarlense já caiu no Grupo 2. Eis os jogos da rodada: 16 horas - Atlético Sorocaba x Flamengo; 20h30 - Taquaritinga x Mirassol, Olímpia x Francana, Oeste x Comercial, Rio Preto x Bandeirante, Sãocarlense x Matonense e Bragantino x São José. Quinta-feira - 20h30 - São Bento X Nacional. Classificação: Grupo 1 - 1) Oeste 29 pontos; 2) Taquaritinga 25; 3) Francana 20; 4) Olímpia 18; 5) Rio Preto 15; 6) Comercial 10; 7) Mirassol e Bandeirante 9. Grupo 2 - 1) Atlético Sorocaba 22 pontos; 2) Matonense 21; 3) São Bento 20; 4)Flamengo e Nacional 19; 6) Bragantino 17; 7) São José 11 e 8) Sãocarlense 3.