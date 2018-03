Taquaritinga se reabilita na Série A2 Depois de sofrer três derrotas consecutivas, o Taquaritinga conseguiu voltar a vencer ao fazer 2 a 0 sobre o Araçatuba, neste domingo à noite, fechando a 16.ª rodada do Campeonato Paulista da Série A2. Com este resultado, o Taquaritinga chegou aos 24 pontos, ficando na terceira posição no Grupo 1 e voltando a brigar por uma das quatro vagas da segunda fase. O Araçatuba, com 23 pontos, ocupa a sexta posição. Faltando duas rodadas para o término da fase de classificação, nenhum time garantiu sua vaga. As quatro vagas estão abertas, mas o Bandeirante, líder, com 29 pontos, parece virtualmente assegurado. As outras três vagas estão sendo disputadas por Comercial, Taquaritinga, Araçatuba, Olímpia, Mirassol e Botafogo. Confira todos os resultados da 16.ª rodada: Nacional 0 x 0 Guaratinguetá; Juventus 8 x 1 Matonense; Botafogo 2 x 1 Mirassol; Bandeirante 1 x 1 Comercial; Francana 1 x 3 Sertãozinho; Oeste 1 x 1 Bragantino; Olímpia 2 x 0 Rio Preto; Taubaté 2 x 0 São Bento; Flamengo 1 x 3 Noroeste; e Taquaritinga 2 x 0 Araçatuba. Classificação: Grupo 1: 1.º - Bandeirante, 29 pontos; 2.º - Comercial, 26; 3.º - Taquaritinga, 24; 4.º - Olímpia, 23 (7 vitórias); 5.º - Mirassol, 23 (6 vitórias); 6.º - Araçatuba, 23 (5 vitórias); 7.º - Botafogo, 22; 8.º - Sertãozinho, 21; 9.º - Rio Preto, 15; e 10.º - Francana, 9. Grupo 2: 1.º - São Bento, 39; 2.º - Juventus, 33; 3.º - Bragantino, 29; 4.º - Noroeste, 26 (10 gols de saldo); 5.º - Nacional, 26 (7 gols de saldo); 6.º - Taubaté, 24; 7.º - Oeste, 17; 8.º - Guaratinguetá, 15; 9.º - Flamengo, 10; 10.º - Matonense, -9.