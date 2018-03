Taquaritinga vence Bandeirante na A2 O Bandeirante desperdiçou a chance de assumir a liderança do Grupo 1 do Campeonato Paulista da Série A2, ao perder, em casa, por 1 a 0, neste sábado à noite, para o Taquaritinga. Com a derrota, o Bandeirante segue na vice-liderança, com 16 pontos. O CAT também soma 16 pontos, na terceira colocação. O gol da vitória foi marcado por Alexandre aos 19 minutos do segundo tempo.