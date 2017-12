Taquaritinga vence e elimina Taubaté O Taquaritinga se manteve na briga pelo acesso da Série A1 ao vencer o Taubaté por 2 a 0, neste domingo à tarde, no Estádio Municipal "Adail Nunes da Silva", em Taquaritinga. Agora o CAT somo 10 pontos e ocupa a segunda colocação. Com sete pontos, o Taubaté está eliminado e não tem mais chances de conquistar a vaga. Agora o Leão da Araraquarense precisa vencer o Flamengo no próximo domingo, e torcer por um tropeço da líder Internacional (12 pontos), que enfrenta o Taubaté no mesmo dia e horário no Vale do Paraíba. Mesmo dominando a posse de bola no início da primeira etapa, o Taquaritinga não conseguiu transformar essa vantagem em gol. O atacante Alexandre Bortolato estava isolado e não conseguia receber os passes de Kanela e de seu companheiro de ataque, Douglas. O Taubaté manteve a cautela, arriscando nos contra-ataques puxados por Dé e Gilsinho. As grandes oportunidades do CAT vieram da bola parada. Aos 25 minutos, em cobrança de escanteio, o zagueiro Clodoaldo, do Taubaté, tentou afastar de cabeça, mas a bola correu em direção ao segundo pau. Lá estava o atacante Bortolato, que cabeceou para marcar o gol que mantinha o Taquaritinga na briga pelo acesso. O gol tranqüilizou a equipe, que começou a armar as jogadas com mais inteligência. No segundo tempo, o time do Taquaritinga começou a dar mais espaços para o Taubaté, que voltou com o reforço de Floriano e Lino no meio campo. Aos 31 minutos, o zagueiro Reginaldo impediu um lançamento com a mão, dentro da área do Taquaritinga. O árbitro Edílson Pereira de Carvalho apontou penalidade máxima. Marcinho foi para a cobrança e o goleiro Alexandre fez a defesa salvadora, incendiando o Estádio "Taquarão". O time começou a crescer e, aos 41 minutos, o lateral-direito Juliano recebeu lançamento pela direita, correu em diagonal e chutou forte, no canto direito de Gisiel, decretando a vitória do CAT. O time volta a campo no próximo domingo, às 15h, quando precisa vencer o Flamengo, em Guarulhos, e torcer por um tropeço da Inter contra o Taubaté no Vale, para conseguir o acesso à Série A-1.