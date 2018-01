Taquaritinga vence e já é vice-líder O Taquaritinga assumiu a vice-liderança do Campeonato Paulista da Série A-3 ao vencer o Garça, por 2 a 0, neste domingo à tarde, no campo do adversário. A equipe soma agora 13 pontos, dois a menos que o Oeste de Itápolis, que manteve a ponta mesmo após a derrota para o XV de Jaú, por 1 a 0, na sétima rodada. A subida do Taquaritinga foi facilitada pela derrota do Taubaté para o Independente, por 1 a 0, em Limeira, onde estreou o técnico Roberto Fernandes em substituição a Ailton Lira, ex-meia do Santos e do São Paulo. O Palmeiras B chegou aos nove pontos após a vitória suada, por 3 a 2, sobre o Barretos. A Ferroviária também melhorou sua posição ao vencer o Internacional de Bebedouro , por 3 a 2. O União Mogi continua na lanterna, agora com dois pontos, depois de empatar em casa, por 2 a 2, diante do Jaboticabal. Pela manhã, o Osasco empatou com o Sertãozinho, por 1 a 1. Confira os resultados da rodada: XV de Jaú 1 x 0 Oeste, Osasco 1 x 1 Sertãozinho, Ferroviária 3 x 2 Inter de Bebedouro, Garça 0 x 2 Taquaritinga, Independente 1 x 0 Taubaté, Palmeiras B 3 x 2 Barretos, União Mogi 2 x 2 Jaboticabal, Noroeste 4 x 1 XV de Piracicaba. Classificação: 1 - Oeste - 15 2 - Taquaritinga - 13 3 - Taubaté - 12 4 - XV de Jaú - 12 5 - Sertãozinho - 11 6 - Ferroviária - 10 7 - Palmeiras B - 9 8 - Noroeste - 8 9 - Inter de Bebedouro - 8 10 - XV de Piracicaba - 7 11 - Barretos - 7 12 - Independente - 7 13 - Osasco - 6 14 - Jaboticabal - 5 15 - União Mogi - 2 16 - Garça - 1