Taquaritinga vence e lidera Série A2 O Taquaritinga assumiu a liderança isolada do quadrangular final do Campeonato Paulista da Série A2, ao vencer a Internacional de Limeira, por 4 a 3, no Taquarão, em Taquaritinga, neste sábado à noite. Após a abertura da terceira rodada, o Taquaritinga chegou aos sete pontos, um a mais que a Inter, que se mantém como vice-líder. Mesmo disputado num gramado molhado e escorradio, o jogo foi muito bom tecnicamente e disputado num ritmo alucinante. A Inter saiu na frente, mas o time da casa virou ainda no primeiro tempo que terminou igual. Os gols da vitória saíram no começo do segundo tempo. O primeiro tempo terminou 2 a 2. A Inter saiu na frente com Maranhão, aos 8 minutos, mas dois minutos depois Alexandre Bortolato empatou. Aos 13 minutos, Douglas, de cabeça, colocou o time da casa na frente. Mas aos 20, Dickson, cobrando falta, empatou. No começo do segundo tempo, O Taquaritinga marcou dois gols, com Douglas, aos três, e Alexandre Bortolato, aos 10 minutos. A Inter só diminuiu aos 46 minutos, com Maranhão.