Taquaritinga vence e se isola no topo O Taquaritinga fez apenas o suficiente para conseguir mais uma vitória: 1 a 0 no Mirassol, pelo Campeonato Paulista da Série A-2, em jogo realizado no início da noite deste sábado no Estádio Adail Nunes da Silva, pela sexta rodada. O único gol da partida foi marcado pelo atacante Fernando Floreal, aos 13 minutos do primeiro tempo. Com o bom resultado em casa, o Taquaritinga ficou isolado na primeira posição do Grupo 1, com 16 pontos, enquanto o Mirassol ficou na quinta colocação, com oito pontos.