Taquaritinga vence na Copa FPF O Taquartinga venceu por 3 a 1 o Marília, no fechamento da 11.ª rodada da Copa Federação Paulista de Futebol (FPF), nesta segunda-feira à noite, em Taquaritinga (SP). Alex Dantas, aos 8, e Alex Bala, aos 33 minutos do primeiro tempo, abriram vantagem para o time da casa. Romário diminuiu para os visitantes, aos 12 minutos, com Somália fechando o placar aos 39 minutos. O resultado não alterou suas posições no Grupo 2 - o Taquaritinga é o quinto colocado, com 12 pontos, e o Marília, sexto, com oito. O líder deste grupo é o Rio Preto, que soma 20 pontos.