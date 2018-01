Taquaritinga vence o Botafogo O Taquaritinga se reabilitou no Campeonato Paulista da Série A-2 ao vencer o Botafogo, por 3 a 1, neste sábado à noite, em Taquaritinga, na estréia do técnico Rui Scarpino. O time da casa manteve a vice-liderança, com 21 pontos, enquanto o time de Ribeirão Preto continua em situação crítica dentro do Grupo 1, com apenas 12 pontos, em sétimo lugar e ameaçado pelo rebaixamento. Andreir abriu o placar aos 39 minutos do primeiro tempo. O Botafogo chegou ao empate aos 30 minutos da etapa final com Ademir, mas sofreu dois gols seguidos, aos 38 e 39, marcados por Fernando Floreal, de pênalti, e Alan. A 12ª rodada, começou na sexta-feira com dois jogos: Oeste 1 x 2 São Bento e Bandeirante 2 x 0 Francana. No sábado à tarde foram realizados três jogos: Bragantino 5 x 0 Guaratinguetá, Juventus 4 x 2 Nacional e Comercial 1 x 0 Mirassol. A rodada será completada neste domingo com mais quatro jogos. Confira: 10 horas - Taubaté x Flamengo; 10h30 - Rio Preto x Sertãozinho; 15 horas - Matonense x Noroeste; 18h10 - Olímpia x Araçatuba.