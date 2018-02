Taquaritinga volta a vencer na A2 A 11ª rodada do Campeonato Paulista foi realizada na tarde deste sábado de carnaval com oito jogos. Destaque para a vitória do Taquaritinga, que vinha de duas derrotas consecutivas, sobre o Rio Preto por 2 a 0. O jogo foi realizado no estádio Adail Nunes da Silva, em Taquaritinga. Com o resultado, o CAT se manteve na liderança do Grupo 1 da Série A-2, com 24 pontos. Já o Rio Preto disse adeus à classificação. O time tem 12 pontos, na quinta posição. Ainda pelo Grupo 1, o Oeste, também líder com 24 pontos, foi até Olímpia e conquistou uma bela vitória de 3 a 1sobre a equipe local (15). O Bandeirante (8) surpreendeu e venceu o Comercial (10), em Ribeirão Preto, por 4 a 3. Francana (20) e Mirassol (10) não saíram do 1 a 1, em Franca. No Grupo 2, o Atlético Sorocaba (22) bateu o Bragantino (17) por 2 a 1, em Sorocaba, e se manteve na liderança. A Matonense (18) venceu o Flamengo (16) por 2 a 0, em Guarulhos. O São Bento (17) ganhou do lanterna Sãocarlense (3) por 1 a 0, em São Carlos, e o Nacional (16) goleou o São José (11), no Vale do Paraíba. Confira os resultados da rodada: Flamengo 0 x 2 Matonense; Taquaritinga 2 x 0 Rio Preto, Olímpia 1 x 3 Oeste, Francana 1 x 1 Mirassol, Comercial 3 x 4 Bandeirante, São José 0 x 3 Nacional, Atlético Sorocaba 2 x 1 Bragantino e Sãocarlense 0 x 1 São Bento. Classificação: Grupo 1 - 1) Taquaritinga e Oeste 24 pontos; 3) Francana 20; 4) Olímpia 15; 5) Rio Preto 12; 6) Comercial e Mirassol 10; 8) Bandeirante 8. Grupo 2 - 1) Atlético Sorocaba 2 pontos; 2) Matonense 18; 3) Bragantino e São Bento 17; 5) Flamengo e Nacional 16; 7) São José 11 e 8) Sãocarlense 3.