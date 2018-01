Tardelli ajuda São Paulo a golear Em mais uma grande exibição, o São Paulo garantiu sua segunda vitória, por goleada, na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na tarde desta quarta-feira, o time paulista bateu o fraco Fluminense-PI por 6 a 0, no Estádio Francisco Marques Figueira, em Suzano, pelo Grupo N. Com isso, o líder São Paulo, dono do ataque mais positivo da competição com 11 gols (venceu o Criciúma por 5 a 0), somou seu sexto ponto e, agora, precisa de um simples empate contra o Ecus para garantir vaga na próxima fase. A principal novidade do time foi o atacante Diego Tardelli, que não se apresentou com o grupo em dezembro. Ele, de quebra, marcou dois gols. O time também usou a logomarca da empresa LG na camisa, atendendo liminar judicial conseguida pelo ex-patrocinador do clube. A superioridade são-paulina ficou evidente no primeiro tempo. Aos dois minutos, em cobrança de pênalti, Marco Antônio abriu o placar. Três minutos depois, Diego Tardelli aproveitou cruzamento e cabeceou para ampliar. Aos 22, Fábio Santos fez um golaço de fora da área. Sem dar tempo para o Fluminense-PI respirar, o São Paulo marcou o quarto aos 36. Aproveitando cruzamento, Thiago tocou para o fundo das redes. O ritmo foi um pouco mais cadenciado na segunda etapa. Mesmo assim, o São Paulo conseguiu marcar mais dois gols. Aos 16 minutos, Fábio Santos chutou da entrada da área. A bola ainda desviou na defesa, mas o goleiro Pepe não conseguiu defender. Com um chute forte na entrada da área, aos 37 minutos, o atacante Diego Tardelli fechou a contagem. As equipes se despedem da primeira fase no próximo domingo. Às 14 horas, o Fluminense-PI joga contra o Criciúma-SC. Às 16 horas, o São Paulo pega o Ecus.