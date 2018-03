Tardelli apronta outra no São Paulo Diego Tardelli voltou a pisar na bola. O atacante do São Paulo faltou ao treino da manhã desta quinta-feira, em Barueri, seu novo local de trabalho, depois de ter sido afastado do profissional pelo técnico Cuca. O atleta deveria se apresentar às 9 horas, com o restante dos juniores, mas não apareceu. Ele alegou que fez confusão com o horário dos treinos e achou que haveria atividades apenas no período da tarde. Chegou ao local por volta das 15 horas. O caso foi entregue à diretoria do clube.