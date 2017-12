Tardelli busca recomeço no São Paulo Diego Tardelli quer fazer do clássico deste domingo à tarde, contra o Corinthians, sua redenção, o jogo que o recoloque definitivamente como um dos importantes jogadores do São Paulo. O atacante pretende apagar a má impressão deixada desde a final da Copa São Paulo de Juniores, em janeiro, quando foi visto, após a decisão, com jogadores do rival. A partir daí, o futuro de Tardelli no clube ficou incerto. Foi afastado por indisciplina, mas, por falta de opções no ataque, o atleta acabou reintegrado ao elenco profissional, há quase duas semanas. Hoje, tem a oportunidade de ser titular porque Luís Fabiano serve a seleção brasileira. E garante estar preparado. ?Desde que perdemos a Copa São Paulo eu vivia uma má fase. Agora tenho mais uma oportunidade e nada melhor que um clássico para fazer um bom jogo. Espero fazer uns gols?, diz o atacante. A partida de hoje será a terceira de Diego Tardelli contra o Corinthians. Além da decisão da Copa São Paulo, o jogador enfrentou o time de Parque São Jorge no Campeonato Brasileiro do ano passado. Na ocasião, em 12 de outubro, marcou um dos gols da vitória por 3 a 0 ? os outros dois foram de Carlos Alberto e Fábio Simplício. ?Entrei no comecinho do jogo, no lugar do Gustavo Nery. É uma boa lembrança. Um clássico define tudo. Se eu entrar e fizer dois gols, tudo muda?, garante Tardelli. Ele se espelha no exemplo do companheiro Grafite, sempre criticado pelo torcida, até o jogo contra o Rosário Central, pela Libertadores, em que marcou por duas vezes e foi um dos heróis do time. ?O Grafite deu a volta por cima depois daquele jogo. Ganhou a torcida?, comenta Diego Tardelli.