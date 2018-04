Tardelli cobra vitória para recolocar Atlético-MG no G-4

"Uma vitória pode nos deixar novamente no G-4, então, é importante a gente estar bem focado agora porque o campeonato já começa a se afunilar. Estamos no bolo e estamos tranquilos porque a gente sabe que com uma vitória podemos ficar próximos do líder", disse o atacante.

O Atlético-MG ocupa a sexta posição no Brasileirão, com 33 pontos, sete a menos que o líder Palmeiras, mas com uma partida a menos. Por outro lado, o Sport corre o sério risco do rebaixamento. O clube pernambucano é o penúltimo colocado do Brasileirão, com apenas 16 pontos.

Apesar do Sport não viver uma boa fase, Diego Tardelli prevê dificuldades e um jogo bastante disputado no domingo. "As equipes que estão brigando para não cair jogam como se fosse o último jogo, principalmente quando jogam fora de casa. É mais um adversário difícil, já estamos esperando por isso e a gente sabe que o Brasileiro é assim. Mas a gente tem que fazer a nossa obrigação e voltar a vencer", concluiu.