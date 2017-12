Tardelli comanda goleada do São Paulo O atacante Diego Tardelli fez sua melhor exibição pelo São Paulo e foi decisivo na goleada por 5 a 2 sobre o Botafogo, neste domingo, no Estádio do Morumbi. Quando os paulistas davam mostras de que não conseguiriam sair do péssimo empate, Tardelli marcou dois e participou de outros dois gols que asseguraram ao time o terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, com 71 pontos - ao lado do Palmeiras, mas com uma vitória a mais que o adversário, 21 a 20. Mesmo bem marcados, os laterais eram a melhor opção de ataque do São Paulo. Aos 26, Júnior cruzou para Grafite - que, ao invés de cabecear para frente, deu uma de zagueiro e afastou a bola da área. Jeferson agradeceu. Mas na chance seguinte, o atacante se redimiu. Recebeu lançamento pelo meio, contou com o escorregão de João Carlos e ficou livre para balançar as redes. Faltou tranqüilidade para administrar a vantagem. Na base da vontade e numa falha coletiva da defesa rival, o Botafogo chegou ao empate. Aos 36, Schwenk dominou dentro da área e bateu cruzado. Rogério não segurou e, na dividida entre Caio e Júnior, o atacante foi mais esperto e, já caído, tocou para as redes. O goleiro do São Paulo - que vestiu camisa em homenagem a José Poy, ex-técnico e goleiro do clube, já falecido - se recuperou a um minuto do intervalo. Elvis apareceu livre, bateu forte, mas Rogério defendeu com as pernas. Diego Tardelli entrou no lugar de Nildo e o São Paulo se transformou no segundo tempo: em três minutos, criou três chances de gols. Danilo chutou de dentro da área, mas Jéferson defendeu. Em seguida, no escanteio batido por Júnior, o meia cabeceou com perigo. E no contra-ataque puxado por Tardelli, Grafite teve ótima oportunidade, mas finalizou em cima do goleiro. O São Paulo se movimentava muito, mas errava passes em lances relativamente fáceis. Aos 19, Grafite concluiu o cruzamento de Júnior, mas o lance foi corretamente anulado, em razão do impedimento do atacante. Quando a torcida já ficava apreensiva, brilhou a estrela de Diego Tardelli, que em três minutos, ajudou a definir o resultado a favor do São Paulo. No primeiro gol, o atacante só rolou para Cicinho finalizar e deixar o time em cantagem. Logo depois, o próprio Tardelli partiu no contra-golpe e tocou no canto direito de Jeferson. Em seguida, Tardelli rolou para Grafite, livre de marcação, tocar por cima do goleiro. Os cariocas, diminuíram o prejuízo, no gol contra de César Sampaio, após o cabeceio de Ruy. Ao invés de reagir, os cariocas sofreram mais um. No último minuto, Grafite passou a Tardelli, que não teve trabalho para finalizar e definir o placar em 5 a 2 para o São Paulo.