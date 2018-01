Tardelli comemora boa fase e 5.º gol Diego Tardelli é só alegria. Não poderia ser diferente. Em quatro jogos no Paulistão, anotou cinco gols. Não passou em branco em nenhuma partida. Na deste domingo, contra o União São João, acertou o ângulo do goleiro Gilson e marcou um golaço para o São Paulo. Recebeu passe lateral de Júnior, viu tudo aberto pela frente e arriscou. Um chute consciente, explicou. "A bola pegou uma direção e foi em linha reta até o ângulo. Foi um lindo gol", comemorou. "Isso é o resultado dos treinamentos. Estamos treinando muitos chutes a gol e esse deu certo." Tardelli tem crédito com o técnico Emerson Leão e, principalmente, com a torcida. "O mais importante foi a garra que o time mostrou no fim da partida, quando o jogo se complicou", disse. Em compensação, outro atacante do São Paulo anda preocupando Leão. Grafite fez só um gol, na estréia contra o Ituano (4 a 2). Ontem, o camisa 9 se esforçou como sempre e, também como sempre, desperdiçou chances. Foi substituído pelo estreante Luizão, aos 25 minutos da 2.ª etapa. Consciente, Grafite sabe que a temporada de 2005 não começou da mesma forma como acabou 2004. "É trabalhar para melhorar", resumiu. Luizão estava feliz por ter voltado a jogar depois de quase seis meses se recuperando de cirurgia no joelho. "Foram duas semanas de treinos, fisioterapia em dois períodos. Voltei magrinho", afirmou.