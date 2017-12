Tardelli continua reserva do São Paulo Diego Tardelli comeu a bola nos 5 a 2 sobre o Botafogo, domingo, no Morumbi. Em 45 minutos, o atacante fez dois gols e deu passe para outros dois. Mas essa atuação não deverá lhe dar uma vaga no time titular do São Paulo que enfrenta o Vasco, domingo, em São Januário. A culpa disso é uma convocação para a Seleção Brasileira Sub-20, que disputará um torneio amistoso em Miami, nos Estados Unidos, entre os dias 19 e 21 deste mês. Nesta segunda-feira mesmo Tardelli se apresentou ao técnico Rene Weber, da Sub-20, na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). Além de Tardelli, outros três são-paulinos foram convocados: o goleiro Bruno (do time de juniores), o lateral-esquerdo Fábio Santos e o volante Alê. Desses, apenas este último passará a semana inteira treinando no São Paulo. Só após o jogo contra o Vasco é que Alê se apresentará à Seleção. Já Tardelli e Fábio Santos passarão a semana em Teresópolis. No sábado, se juntam à delegação são-paulina no Rio de Janeiro. No domingo, devem ficar no banco de reservas contra o Vasco. Pouca coisa para quem sonhava com uma vaga de titular. "É legal ir para a Seleção, mas eu queria ficar aqui e ajudar o São Paulo nesta reta final do Brasileirão", disse Diego Tardelli. Esforços não faltaram à diretoria são-paulina. Na intenção de conseguir a liberação de Tardelli & cia., o superintendente de futebol do clube, Marco Aurélio Cunha, manteve vários contatos telefônicos com Branco, o ex-lateral-esquerdo que hoje é coordenador das equipes de base da Seleção. "Conversei com o Branco e conseguimos essa liberação parcial junto à CBF. Ou seja: os meninos ficam com a Seleção durante a semana, mas no sábado se juntam ao nosso time", disse Cunha. "Mas vamos continuar tentando a liberação. Não está definido ainda que eles viajem mesmo para os Estados Unidos" A convocação veio em péssima hora para Diego Tardelli. O técnico Emerson Leão vinha pensando em efetivá-lo no ataque titular, já que Nildo vem decepcionando a cada jogo. Com Tardelli na Seleção e Nildo em baixa, Rondon, Jean e Vélber brigarão por uma vaga no ataque titular. "Para o Diego ser efetivado como titular, tem de deixar de ser o jogador do ?de vez em quando? para ser o do ?quase sempre?. Ele teve 45 minutos exemplares contra o Botafogo, mas isso tem de ser mantido", disse o técnico são-paulino. Ainda segundo Leão, o atacante permanece em dívida com os torcedores, graças a seu longo histórico de indisciplina. "O Diego sabe que ainda deve à torcida", diz Leão. "Mas o importante para o devedor é saber que dá para pagar a dívida. Se ele continuar assim, vai pagar!". Leão é fã de Tardelli desde a época em que treinava o Santos. No começo do ano, quando o atacante se desentendeu com o então técnico são-paulino Cuca, Leão pediu sua contratação à diretoria santista.