Tardelli deve ser titular no São Paulo Com a suspensão do atacante Amoroso, que levou o terceiro cartão amarelo no clássico contra o Corinthians, Diego Tardelli tem boas chances de ser efetivado como titular do São Paulo, ao lado de Christian, no jogo contra o Coritiba, no domingo. Nesse caso, sairia Souza ou Renan. Outra possibilidade é que joguem Souza e Renan, com Danilo mais adiantado, ao lado de Christian. Seria uma solução mais conservadora, mas que tem a vantagem de oferecer uma boa opção ? Tardelli ? no banco de reservas. O técnico Paulo Autuori deve definir a mudança no treino desta sexta-feira.