Tardelli espera agarrar de vez a vaga O atacante Diego Tardelli está escalado como titular do São Paulo para o jogo de domingo contra o Coritiba, na Arena da Baixada (18h10). Para ele, é a prova de que fez a aposta certa, quando, há vinte dias, recusou-se a servir como moeda de troca para a diretoria, que tentou cedê-lo ao Omiya, do Japão, para ficar com Christian. Tardelli diz: "Acreditei em mim. Estava por baixo, criticado, a diretoria tinha trazido o Thiago Ribeiro, o Roger e o Christian, mas eu queria provar meu valor. Estou pronto para conseguir isso." Artilheiro da temporada com 17 gols, mesmo assim Tardelli continua contestado por grande parte da torcida e da diretoria. Juvenal Juvêncio, diretor de futebol, chegou a dizer que ele tinha "altos e baixos mentais". Tardelli cansou de brigar. Quer é jogar o Mundial. "Eu só saio perdendo se for brigar com a diretoria. Eles falam de mim e o que eu preciso fazer é jogar. Minha resposta tem de ser essa. Estou melhor do que nunca, pronto para ser titular." Para provar o que diz, recorre aos treinamentos e às boas atuações que teve contra Paraná e Corinthians, quando substituiu Christian. "O professor está vendo como eu me dedico aos treinos. E, mesmo quando sou criticado, acabo sendo escalado. O que tem faltado para mim é continuidade. Essa é a minha meta agora. Jogar bem várias partidas e não sair mais do time." Autuori referenda a análise de Diego Tardelli. "Ele tem se esforçado muito e jogado bem. Entrou com vontade nas últimas partidas; estava aceso; se continuar assim vai comprovar todo o potencial que tem. Está escalado." Tardelli vai atuar ao lado de Christian. Considerando-se que Amoroso é titular inquestionável, pode-se dizer que os parceiros de domingo são inimigos na busca de um lugar no time. Autuori tem o time praticamente definido. Vai manter a base que venceu o Paraná por 4 a 0, há treze dias, com três volantes e Danilo na armação. Sobrará, uma vez mais, para Souza, que tem sido um dos destaques do time. "Temos 90 minutos para vencer. E o time que começa não precisa ser aquele que acaba a partida. É muito bom ter o Souza em campo, mas ele é sempre uma boa opção para mudar o andamento da partida." Uma outra opção foi ganha por Autuori nesta sexta-feira. O São Paulo conseguiu efeito suspensivo para o zagueiro Alex, que poderá enfrentar o Coritiba. Com Renan, Mineiro e Josué, Autuori aposta alto. "Vamos ter marcação forte e saída rápida de jogo". Na lateral, entra Richarlyson no lugar de Júnior, que está suspenso com três cartões amarelos.