Tardelli garante vitória do São Paulo O São Paulo ganhou por 2 a 0 da Inter de Limeira nesta quinta-feira á noite, no Morumbi, graças a dois gols do atacante Diego Tardelli. Com esta vitória, o time do técnico Emerson Leão divide a segunda colocação na classificação do Campeonato Paulista com o Palmeiras, com nove pontos - o Santos lidera com os mesmos nove, mas tem saldo melhor, e vai seguindo na briga pelo título de campeão.