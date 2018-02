Tardelli já planeja a festa do título Diego Tardelli parece não estar preocupado em ter perdido a função de cobrador oficial de pênaltis do São Paulo. A chance desperdiçada na partida contra o Guarani, na quarta-feira, acabou com a paciência de Emerson Leão. "Ele citou na imprensa que eu precisava treinar mais um pouquinho, ficar afastado das cobranças. E eu aceitei normalmente a decisão", garantiu o atacante. "Eu passei a semana toda treinando naquele canto e o goleiro foi muito bem. O mérito é todo do Jean." O jogador do São Paulo acredita, no entanto, que a postura adotada por Leão não vai prejudicá-lo na disputa da artilharia do Campeonato Paulista. Tardelli já marcou 10 vezes - dois a menos que Finazzi, do América. "São apenas dois gols de diferença e ainda temos cinco jogos pela frente. Mas, agora, isso nem é tão importante assim. Prefiro o título do Paulista a artilharia", afirmou. Tardelli não esconde a vontade de comemorar a conquista do título dando a volta olímpica na Vila Belmiro, contra o Santos, no dia 3 de abril. "Se o jogo acontecer aqui em São Paulo, será melhor para o São Paulo. Mas se realmente acontecer na Vila, terá um sabor especial frente ao nosso maior rival. Vamos fazer de tudo para sairmos de lá ainda invictos." Com o título cada vez mais próximo do Morumbi, o atacante já planeja a festa em Santa Bárbara D?Oeste. "Vai ser a conquista mais importante da minha carreira até agora. Vai ter muita festa na cidade", disse. "Mas para isso, temos de continuar jogando igual desde a primeira partida. Se Deus quiser, terminaremos invictos."