Tardelli: mais gols que o Corinthians Diego Tardelli vale o mesmo que Tevez? Os números, que sempre podem enganar, indicam muito mais do que isso. Artilheiro do Campeonato Paulista, o atacante do São Paulo marcou oito gols até agora. O mesmo que todo o time do Corinthians, de Fábio Costa a Gil. A relação custo/benefício torna-se mais dramática para o Corinthians quando se vê que Tevez recebe US$ 2 milhões (R$ 5,12 milhões) por ano, aproximadamente 42 vezes a mais que Tardelli. Resumindo, o atacante do São Paulo precisa trabalhar três anos e meio para ganhar o equivalente ao salário mensal do argentino. Tardelli não se anima com a comparação. "Não é uma boa. Prefiro olhar para cá e ver que estou ajudando o meu time. Quero continuar esse trabalho que está dando certo." Com os oito gols de 2005, Tardelli iguala sua marca, conseguida em 38 partidas do ano passado. Essa, sim uma comparação que o agrada. "Esse ano, quero fazer muitos gols e fazer minha carreira deslanchar de vez." A ausência da seleção brasileira Sub-20, que foi vice-campeã nos Sul-Americano, no mês passado, na Colômbia, ajudou muito na atual fase de Tardelli. "Eu terminei o ano passado muito bem e queria começar 2005 no mesmo nível, aqui no São Paulo. E isso só foi possível porque fiquei por aqui, treinando desde o início. Adoro ser convocado e espero outras chances, mas, no momento, foi muito bom eu ter ficado no clube." Ele também está mais confiante. A ponto de pedir para bater o pênalti contra o Palmeiras. "O Rogério Ceni, durante a semana, falou que eu deveria bater os pênaltis porque estou lutando pela artilharia. E, quando pedi a bola, o Grafite me deu, na boa. Todo mundo está me dando força e estou correspondendo", contou Tardelli. Na quinta-feira, contra a Portuguesa Santista, Diego Tardelli terá um posicionamento diferente em campo, em razão da ausência de Grafite, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. "Com o Grafite, eu jogo mais fixo na área e com o Luizão, vai ser diferente. Vou sair mais, buscar um pouco o jogo. No começo do jogo, a gente pode estranhar um pouco porque o entrosamento não é tão bom como o que tenho com o Grafite, mas depois, tudo vai dar certo", diz o artilheiro.