Tardelli quer vingança e com gols O atacante Diego Tardelli não participou do acirrado duelo entre São Paulo e Santos nas quartas-de-final do Brasileiro de 2002. Nem nos dois jogos disputados neste ano. É um estreante em clássicos. Mas só tem um pensamento para a partida deste sábado, no Morumbi: vingança. Leia mais no Estadão