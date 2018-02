Tardelli quer voltar ao São Paulo Afastado por indisciplina, Diego Tardelli quer uma nova chance no São Paulo. O atacante começou a treinar na manhã desta segunda-feira com o time B, em Cotia (SP), e deu uma entrevista coletiva no começo da tarde, em que pediu perdão aos dirigentes do clube. ?Nunca tiva problema com o técnico Paulo Autuori. Vou continuar treinando em Cotia, até meu empresário definir a situação. Mas continuo pensando em ir ao Mundial de Clubes (em dezembro, no Japão)?, revelou Tardelli, na entrevista coletiva desta terça-feira. Dono de um histórico cheio atos indisciplinados, Tardelli faltou ao treino do último domingo. Segundo ele, teria passado mal após uma festa no sábado à noite - chegou a fazer exames médicos no Hospital São Luiz na tarde de domingo. Mas o São Paulo, suspeitando que o problema do jogador foi ter bebido demais, decidiu afastá-lo. A situação de Tardelli piorou ainda mais na segunda-feira, quando ele participou ao vivo de um programa da TV Record e discutiu com o supervisor de futebol do São Paulo, Marco Aurélio Cunha. Por isso tudo, o São Paulo não pensa mais em aproveitar Tardelli e o técnico Paulo Autuori já nem conta mais com ele. Mas o jogador espera uma nova chance. ?Peço desculpas ao Marco Aurélio Cunha?, afirmou.