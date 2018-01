Tardelli só pensa em vencer clássico Sexta-feira, quase 19 horas. Enquanto jornalistas encerravam os trabalhos no Centro de Treinamento e Concentração (CCT) do São Paulo, na Barra Funda, após bombardeio de perguntas ao atacante Grafite, Diego Tardelli mostrava-se pensativo, em seu carro parado quase no portão que dá acesso à Avenida Marques de São Vicente. Alegre com o fim do seqüestro de Ilma de Castro Libânio, mãe do companheiro de ataque, o artilheiro do time e do Campeonato Paulista, com 10 gols, parecia delirar com um possível gol diante do Corinthians, maior rival são-paulino dos últimos anos, nesta tarde, no Morumbi. Com olhos mortos, mirando o céu cinzento num fim de tarde chuvoso, Tardelli demonstrava estar em outro planeta. Estaria pensando na comemoração? Na consagração? E aí Diego, preparado para o clássico? Pronto para encarar o Corinthians? "Deixa para falar no sábado, por favor." Opa, seria o edema muscular na coxa direita, o motivo da preocupação? Nada melhor do que a teimosia, uma certa insistência. Faça pelo menos uma projeção para o clássico, você é o destaque do time, o artilheiro, com certeza será um dos destaques. Pensa assim? Resistência, nova resistência. "No sábado eu falo." Alguns segundos de silêncio e, enfim, revelado aquele pensamento do nome do momento nos corredores do Morumbi. "Só posso dizer que fazer gols e ganhar do Corinthians é mais gostoso." Tardelli, que sozinho fez mais gols do que todo o time corintiano neste Paulista: 10 a 8, tem o adversário entalado na garganta. Em seus pensamentos, só marcando gols contra o rival, pagará uma dívida com os são-paulinos. Em 2004, na decisão da Copa São Paulo de Juniores, frente a frente São Paulo e Corinthians. Num primeiro tempo totalmente dominado pela equipe do Morumbi, o 0 a 0 só não saiu do placar por causa de duas chances desperdiçadas justamente por Tardelli, ambas na cara do goleiro Júlio César. O castigo viria na fase final, com gols de Bobô e Rafael e o fim do sonho do título. Daí para frente, sempre que enfrentou o Corinthians, saiu-se bem. No Paulista do ano passado, anotou um gol no triunfo por 3 a 0. No 1 a 0 no Brasileiro, foi sua a assistência para Fábio Simplício, artilheiro da tarde. Mas, ele insiste em evitar polêmicas. "Esse ano, quero fazer muitos gols e fazer minha carreira deslanchar de vez," limita-se a dizer. O são-paulino espera apenas que sua estrela volte a brilhar.