Tardelli vai para o banco no São Paulo Diego Tardelli perdeu o lugar no time do São Paulo. Amoroso será o único atacante, mas terá a chegada de Richarlyson pela esquerda e de Souza pela direita para ajudá-lo. Além disso, Danilo jogará mais à frente, também aproximando-se do ataque. O time terá três zagueiros - Fabão, Lugano e Alex. Souza e Júnior serão os alas. Mineiro e Josué, os volantes. Quando Souza apoiar, o que será uma constante, Fabão e Mineiro cuidarão da defesa, pela direita. Josué e Júnior também poderão atacar, dentro do conceito de time equilibrado que Paulo Autuori faz questão de manter e privilegiar. Richarlyson chegou falando grosso. Ele garante ter a solução para os problemas do São Paulo. "Vou entrar e ajudar a afastar uma certa acomodação do nosso time. O título da Libertadores veio com muita autoridade, com muita vantagem e isso causou uma certa displicência no elenco. Agora, vamos voltar a ser o São Paulo campeão", diz.