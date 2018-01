Tardelli: volta do filho pródigo Diego Tardelli não vê a hora de o jogo contra a Barbarense começar. O motivo é simples: ele nasceu em Santa Bárbara D?Oeste e quando saiu de lá, aos 14 anos, prometeu que voltaria como titular do São Paulo para enfrentar o time da cidade. A promessa será cumprida neste sábado. "Será muito especial jogar lá. Sou meio que uma celebridade na cidade. Todo mundo me conhece e a família inteira estará no estádio para acompanhar a partida", revelou Diego Tardelli. Prova disso é que ele foi convidado pelo prefeito da cidade a entregar o troféu de um campeonato local. O atacante queria levar o astro Falcão, mas não conseguiu - acabou sendo acompanhado pelo meia Marco Antônio e pelo lateral Fábio Santos, ambos companheiros no São Paulo. Com cinco gols marcados no Campeonato Paulista, Tardelli está eufórico. "Tenho que aproveitar a minha fase, aproveitar as chances para disparar na artilharia do campeonato. Prometi fazer pelo menos um gol para a minha mãe (Ivana)", avisou.