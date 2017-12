Tardelli volta machucado. Leão explode A contusão de Diego Tardelli - sofreu uma fissura na mão esquerda, quinta-feira, em um jogo-treino da seleção sub-20 contra a Cabofriense acabou com o dia de Leão, que não escondia sua irritação com a CBF, após o treino. "Entreguei o jogador inteiro e o recebi pela metade. Esperei tanto que ele brilhasse e quando conseguimos isso, o jogador se machuca e volta em baixo astral", disse o treinador. Leão não aceitou o laudo enviado pela CBF - falava em paralisação por duas a quatro semanas, o que tiraria o atacante do restante do campeonato - pediu que os médicos do São Paulo fizessem novos exames. à noite, recebeu boas notícias. "A fratura não é grande e é estável. O edema é pequeno e ele pode atuar, se for feita uma boa imobilização. O que pode impedir a presença dele é a dor", disse o médico Marco Aurélio Cunha, que é superintendente de futebol do clube. A revolta de Leão não tinha um único alvo. Ia de Branco, coordenador das seleções de base até o adversário escolhido para o jogo treino. "Cabofriense? O que é isso? Acertaram um pontapé na mão do Tardelli e ele não pode jogar. É um absurdo muito grande. Tirar um jogador que está na fase final do Brasileiro para treinar contra o Cabofriense e depois jogar contra Honduras. Isso está muito errado." A ausência de Branco também foi cobrada. "Ele estava nos Estados Unidos, se divertindo na festa do Romário, enquanto eu perdia um jogador importante. É inadmissível porque o Branco é um ex-atleta, é do meio e devia fazer as coisas certas. O técnico (René Weber) também é ex-jogador, tinha de atuar de outra forma, tinha de entender a importância do Brasileiro." Leão acredita que, se a convocação fosse para a Seleção Brasileira principal, os jogadores seriam liberados. "Outro dia, falei com o Parreira sobre esse assunto e ele disse que eu deveria pedir a liberação. Disse que o bom senso tem de prevalecer. Mas não foi assim, infelizmente." O técnico pediu que o clube agisse contra a CBF. "Alguma coisa tem de ser feita. Não é da minha alçada, não posso agir, só posso induzir." Nada será feito. Marco Aurélio Cunha, superintendente de futebol, foi claro. "O que aconteceu foi uma fatalidade. Antes do treino em que o Tardelli se machucou, havia conversado com o Marco Antonio Teixeira (secretário-geral da CBF) e ele foi gentilíssimo. Havia concordado com a liberação do jogador. Estava tudo certo e ele se contundiu.?? O nervosismo de Leão transpareceu no treino. Quando Fabão saiu, para fazer trabalho de manutenção física, ele colocou Flávio em seu lugar. Cinco minutos depois, o substituiu por César Sampaio. "Faz dois meses que eu digo para zagueiro não brincar. Ele foi sair jogando e perdeu a bola. Quase que sai um gol para o time reserva. Aproveitei que a minha raiva era grande e resolvi colocar o Sampaio nessa função de terceiro zagueiro." No lugar de Danilo, treinou Souza. Vélber substituiu Tardelli. "Com esses dois, ganhamos mobilidade no ataque, mas perdemos força e altura, além dos chutes de meia-distância". Souza promete, como tantas outras vezes, aproveitar a chance. "É o tipo de jogo que eu gosto, na fase final de campeonato. Vou me dar bem nessa partida." Outro problema para Leão é Danilo, que deixou o treino com dores no músculo adutor da coxa esquerda e também deve ficar fora do jogo contra o Vasco, no domingo, em São Januário.