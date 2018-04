Tartá promete que Atlético-PR vai se recuperar

"É um time jovem e que tem muita força. Então não faltará vontade para revertermos essa situação", afirmou Tartá, apostando que o Atlético vai reagir no Campeonato Paranaense. O time está na sétima colocação, com cinco pontos. O rival Coritiba é o líder, com 12 pontos.

Tartá admitiu que precisa evoluir nas próximas vezes em que for utilizado pelo técnico Antônio Lopes. "Espero mostrar muito mais do que nessa estreia. O ritmo de jogo ainda não é o ideal, mas estou melhorando aos poucos para atuar bem melhor. Sempre joguei bem avançado e sei que posso ajudar muito a equipe", disse.